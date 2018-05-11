В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой (1)

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В мире | 11 мая 2018 года, 10:15

Саперы в Гонконге успешно обезвредили обнаруженную накануне на одной из стройплощадок в центре города бомбу времен Второй мировой войны после 20 часов непрерывной работы, сообщает издание South China Morning Post.

Саперы обезвредили американский снаряд ANM-65, после чего удалили его со стройплощадки при помощи подъемного крана. После обнаружения снаряда власти объявили эвакуацию близлежащих зданий, в которых расположены офисы, рестораны, квартиры.

Временно были перекрыты несколько улиц, движение общественного транспорта было перенаправлено, чтобы избегать потенциально опасного района.

В связи с объявленной эвакуацией также была приостановлена работа генерального консульства РФ, расположенного центре города в здании небоскреба Sun Hung Kai Centre.

Это уже третий заряд, обнаруженный в районе Ван Чай в этом году. В феврале рабочие, строящие новую ветку метро, обнаружили два снаряда с разницей в несколько дней, которые были расположены на расстоянии всего 10 метров друг от друга. Специалисты определили, что снаряды были сброшены на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
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