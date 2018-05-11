Будут вербовать! Украинцам рекомендовали не ехать на ЧМ-2018 в Россию (4)

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В мире | 11 мая 2018 года, 11:15

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян в эфире UA TV.

Причиной для того, чтобы не приезжать на территорию России чиновник назвал риски: «начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку».

Источник: gazeta.ru

Комментарии 4
Светлана1 день назад
Так, может, украинцам и на работу туда лучше не ездить? Сколько миллионов их там вкалывают? И всех, всех наверняка завербовали уже!
А этот - про чемпионат....
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Конь в пальто21 час назад
Правильно, хохлы!!! Верните ваших 5 миллионов человек, которые работают в России и посылают деньги своим семьям! Введите визы, чтобы ни один хохол не попал в Россию! И, конечно же, полностью игнорируйте футбол.
Как же хорошо задышится в России, свободно и без вони!
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Перезавербуют23 часа назад
недозавербованных?

На самом деле руссофобские и антироссийские настроения на Украине усиливаются.
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