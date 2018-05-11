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Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян в эфире UA TV.

Причиной для того, чтобы не приезжать на территорию России чиновник назвал риски: «начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку».

Источник: gazeta.ru