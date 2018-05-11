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Известный ученый Дэвид Гудолл умер в возрасте 104 лет в Швейцарии, куда он специально прилетел из Австралии, чтобы завершить свой жизненный путь. Это подтвердила организация, помогавшая ему совершить эвтаназию.

Родившийся в 1914 году в Лондоне Гудолл был признанным ботаником и экологом. В начале мая он простился со своим домом в Австралии и отправился на другой конец мира, чтобы добровольно свести счеты с жизнью при помощи клиники, оказывающей содействие подобным пациентам. Его намерение приковало к себе широкий интерес в мире.

У Гудолла, несмотря на возраст, не было каких-либо тяжких или неизлечимых недугов. Тем не менее, он решил ускорить свою смерть, объясняя это неуклонно ухудшающимся качеством жизни. По его словам, его огорчало то, что ему все больше приходилось зависеть от окружающих.

Многие годы Гудолл был активным поборником права на добровольную эвтаназию. Он более 20 лет состоял в организации Exit International, борющейся за легализацию права на уход из жизни с медицинской помощью.

"Я больше не хочу продолжать жить", - сказал ученый в среду во время своего последнего появления перед прессой.

"Человеку в моем возрасте - и даже раньше, чем в моем возрасте, - хочется иметь свободу выбрать смерть, когда смерть наступает в подходящее время", - сказал ученый.

Месяц назад, в день своего рождения в интервью австралийской телерадиовещательной компании Дэвид Гудолл признался "Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста"

"Я несчастлив. Я хочу умереть. Это не так уж печально, но тебе не дают этого сделать", - добавил он.

Как рассказал Филип Ницшке, основатель Exit International, смерть наступила в 12:30 по местному времени в клинике Life Cycle швейцарского города Базель в результате введения большой дозы снотворного, под звуки "Оды к радости" из симфонии № 9 Бетховена.

Гудолл прибыл в Базель в понедельник из Франции, где он навещал своих родственников. Последний день жизни он провел, осматривая ботанические сады Университета Базеля в сопровождении троих своих внуков.

Перед смертью Гудолл заказал себе традиционное английское блюдо "фиш-энд-чипс" (рыба в кляре с жареной картошкой) и чизкейк, к которым питал слабость на протяжении всей жизни.

Гудолл не хотел для себя никаких похорон и завещал, чтобы его тело передали для медицинских исследований или развеяли прах где-нибудь рядом, рассказал Ницше.

Самоубийство с врачебной помощью допускается лишь в одном из австралийских штатов - и лишь в том случае, если у человека диагностировано неизлечимое заболевание в последней стадии.

В то же время в Швейцарии самоубийство с врачебной помощью законодательно разрешено с 1942 года.

В последние десятилетия законы, позволяющие человеку добровольно прекратить свою жизнь, были приняты во многих странах и юрисдикциях, но в большинстве случаев обязательным условием для этого является наличие смертельного заболевания.

Медицинская ассоциация Австралии выступает категорически против ассистированного суицида, называя его неэтичным для медицины, цель которой в том, чтобы помогать сохранить жизнь, а не лишать ее.

Родившийся в Лондоне ученый почти до самого последнего момента проживал в одиночестве в своей маленькой квартире в австралийском городе Перт.

Он закончил преподавательскую карьеру в 1979 году, но продолжил интенсивную научную работу.

Последнее время Гудолл занимался редактированием 30-томной научной серии "Экосистемы мира". За свои научные достижения он был награжден Орденом Австралии.

В 2016 году в возрасте 102 лет он добился права продолжать работу в Университете Эдит Коуэн в статусе почетного научного сотрудника.

Фото: flickr.com/Donq question