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Пресненский суд Москвы в пятницу отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, совершившего нападение на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, следует из карточки дела в базе данных московских судов.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемому было вынесено 11 мая.

«Гриц Борис Юрьевич признан невменяемым в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство — прим.ред.) и освобожден от уголовной ответственности», — пояснил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, лечение Гриц будет проходить в специализированной медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

До момента перевода в спецлечебницу Гриц будет оставаться под стражей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Направить Грица на лечение суд просил Следственный комитет.

Гриц напал на Фельгенгауэр и нанес ей ранение в шею в здании редакции радиостанции «Эхо Москвы» в октябре 2017 года. Журналистку доставили в столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели срочную операцию. После операции она пробыла в больнице около двух недель. Вернулась в эфир «Эха Москвы» Фельгенгауэр 6 ноября.

Во время допроса в день нападения Гриц объяснял, что общался с журналисткой ​«телепатически» с 2012 года. По его словам, Фельгенгауэр, используя телепатический контакт, «изводила его сексуально» каждую ночь в течение последних двух месяцев перед нападением.

Психиатрическая экспертиза, назначенная Следственным комитетом, установила, что Гриц страдает параноидальной шизофренией с непрерывным типом течения, а потому не осознавал, что делает. Сама Фельгенгауэр выражала сомнения в том, что у нападавшего были психиатрические отклонения. «Этот человек не был похож на нервного психа. Мне кажется, он прекрасно все спланировал», — говорила она.

Сам Гриц, ранее выступая на суде, говорил, что убивать Фельгенгауэр не хотел, а намеревался ее только ранить. Он также принес извинения матери радиоведущей, заявив, что она единственный человек, перед которым он чувствует вину.

Свои показания на суде дал и троюродный племянник Грица, Алексей Моргулис. Моргулис рассказал, что обсуждал с Грицем Фельгенгауэр за несколько дней до нападения. «За три-четыре дня [до атаки] он связывался [со мной], просил о встрече, рассказал о неком пристрастии к Татьяне, сказал, что хочет встретиться и объясниться, почему она его преследует и влияет телепатически, давит на сердце и мозг», — сказал Моргулис. По его словам, Фельгенгауэр неоднократно упоминалась в их разговорах, все высказывания дяди «были любовные». По его словам, Гриц также просил и у него, и у своей бывшей жены узнать домашний адрес и телефон Фельгенгауэр.

Напомним, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов ранее в интервью радио Baltkom рассказал, что действия мэра столицы Сергея Собянина, который, узнав о покушении на Фельгенгауэр, лично договорился с врачами Института скорой помощи имени Склифософского, спасли ей жизнь.