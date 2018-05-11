Выйдет игра, в которой можно почувствовать себя бомжом (2)

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В мире | 11 мая 2018 года, 15:23

Разработчики-энтузиасты анонсировали симулятор выживания. Главный герой — человек без определенного места жительства.

Игра получила название Bum Simulator. Страница с ней уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Действие игры происходит в типичном мегаполисе. Он напоминает европейский город. На улице лето, поэтому условия для выживания еще неплохие, так как зимой дела обстояли бы гораздо хуже. Главная задача героя — обеспечивать себя едой и мягкой кроватью.

Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года.

Источник: life.ru

Комментарии 2
нет слов 20 часов назад
актуальная игра для Латвии,молодёж сможет учиться на ней выживать,если не получиться найти работу!
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Карина 19 часов назад
Зачем скачивать аппликацию, можно пригласить иностранев которых хотят приехать и поучаствовать в реалити игре Не Стань Бомжом Если Сможешь - Латвийские сражения. Тут и депутаты отморозки, и последствия режима, и закрыть могут за другое мнение, Бабаян Яна и крашеная ведьма и прочая нечисть.
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