Выйдет игра, в которой можно почувствовать себя бомжом (2)
В мире | 11 мая 2018 года, 15:23
Разработчики-энтузиасты анонсировали симулятор выживания. Главный герой — человек без определенного места жительства.
Игра получила название Bum Simulator. Страница с ней уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Действие игры происходит в типичном мегаполисе. Он напоминает европейский город. На улице лето, поэтому условия для выживания еще неплохие, так как зимой дела обстояли бы гораздо хуже. Главная задача героя — обеспечивать себя едой и мягкой кроватью.
Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года.
Источник: life.ru
актуальная игра для Латвии,молодёж сможет учиться на ней выживать,если не получиться найти работу!
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Зачем скачивать аппликацию, можно пригласить иностранев которых хотят приехать и поучаствовать в реалити игре Не Стань Бомжом Если Сможешь - Латвийские сражения. Тут и депутаты отморозки, и последствия режима, и закрыть могут за другое мнение, Бабаян Яна и крашеная ведьма и прочая нечисть.
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