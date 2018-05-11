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Apple запатентовала технологию использования объективов двойной камеры независимо друг от друга. Об этом сообщает Appleinsider.

Согласно патенту, пользователь увидит на экране два изображения. Там будет один кадр в разных ракурсах — стандартном и увеличенном. Это запись с двух объективов.

В режиме двойной съемки можно будет масштабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга. С одного объектива можно будет, например, снимать видео, а второй в это время будет доступен для фото. Или с двух объективов записывать видео, но при разных настройках. Это позволит получить больше интересных кадров.

Ранее сообщалось о планах Apple оснастить iPhone тройной камерой. Предположительно, смартфон с тремя модулями появится в 2019 году.

Фото: Appleinsider.com