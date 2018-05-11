На iPhone можно будет сделать две фотографии одновременно (2)
Apple запатентовала технологию использования объективов двойной камеры независимо друг от друга. Об этом сообщает Appleinsider.
Согласно патенту, пользователь увидит на экране два изображения. Там будет один кадр в разных ракурсах — стандартном и увеличенном. Это запись с двух объективов.
В режиме двойной съемки можно будет масштабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга. С одного объектива можно будет, например, снимать видео, а второй в это время будет доступен для фото. Или с двух объективов записывать видео, но при разных настройках. Это позволит получить больше интересных кадров.
Ранее сообщалось о планах Apple оснастить iPhone тройной камерой. Предположительно, смартфон с тремя модулями появится в 2019 году.
Фото: Appleinsider.com
Фокусировка на разные точки, типа распознавания лиц - это и так уже есть. Картинка с другим фокусным, масштабирование - всегда можно сделать скриншот, вырезать нужный фрагмент и смысл в этой возможности есть только если снимать на разных фокусных, чтобы избежать искажений широкого угла.
Рычажок зума присобачить - но тогда уж лучше сразу назвать девайс экш-камерой с возможностью звонить и юзать интернет. Пока, честно говоря, не вижу смысла в таком использовании 2-х камерности. Никакого. Побаловаться разве что.