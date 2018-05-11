На iPhone можно будет сделать две фотографии одновременно (2)

фото

В мире | 11 мая 2018 года, 16:15

Apple запатентовала технологию использования объективов двойной камеры независимо друг от друга. Об этом сообщает Appleinsider.

Согласно патенту, пользователь увидит на экране два изображения. Там будет один кадр в разных ракурсах — стандартном и увеличенном. Это запись с двух объективов.

В режиме двойной съемки можно будет масштабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга. С одного объектива можно будет, например, снимать видео, а второй в это время будет доступен для фото. Или с двух объективов записывать видео, но при разных настройках. Это позволит получить больше интересных кадров.

Ранее сообщалось о планах Apple оснастить iPhone тройной камерой. Предположительно, смартфон с тремя модулями появится в 2019 году.

Фото: Appleinsider.com

Комментарии 2
Олеко 18 часов назад
Пытаюсь понять, как эта штука может пригодиться. Разные настройки.., а что может быть разным, если наводиться-то объективы смогут только в одном направлении.
Фокусировка на разные точки, типа распознавания лиц - это и так уже есть. Картинка с другим фокусным, масштабирование - всегда можно сделать скриншот, вырезать нужный фрагмент и смысл в этой возможности есть только если снимать на разных фокусных, чтобы избежать искажений широкого угла.
Рычажок зума присобачить - но тогда уж лучше сразу назвать девайс экш-камерой с возможностью звонить и юзать интернет. Пока, честно говоря, не вижу смысла в таком использовании 2-х камерности. Никакого. Побаловаться разве что.
Ответить
Alex 19 часов назад
ну какие комменты...я тоже удивляюсь каждый год, какие рыбные прибамбасы придумывают для бедной рыбы ! Ловля дурачков продолжается ! :) готовьте ваши денюжки !Рыбачки приготовили Вам новые мормышки !Жизнь имеет смысл тока когда есть возможность тратить денюжки !Я всё перечислил для идиотов ?
4
Ответить