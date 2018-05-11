В США собака случайно подстрелила хозяина

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В мире | 11 мая 2018 года, 17:18

Житель американского штата Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение во время игры со своей собакой, сообщает АР. 51-летний пострадавший рассказал полиции, что его подстрелил собственный питомец.

Он на диване играл со своим метисом питбуля и лабрадора по кличке Балью. Пистолет находился в кобуре на поясе мужчины. Собака во время прыжков сняла оружие с предохранителя и наступила на спусковой крючок. Пуля угодила мужчине в ногу.

Впрочем, ранение оказалось легким. В тот же день после оказания помощи Ремме был отпущен из больницы.

Мужчина рассказал газете The Messenger, что пес очень расстроился, когда увидел, что случилось. По его словам, Балью лег рядом с ним и начал скулить, всем своим видом показывая, как он переживает из-за того, что сделал что-то неправильно.

Источник: newsru.com

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