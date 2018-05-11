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Санкции, наложенные американским Минюстом на группу компаний "Ренова", привели к задержкам поставок канализационных насосов от швейцарской Sulzer для ремонта туалетов в Национальной службе парков США.

Как сообщает РБК, у Chesapeake Environmental Equipment, с которой был заключен контракт на аренду оборудования на сумму 9468 долларов, два основных поставщика. Один из них – швейцарская Sulzer, контракт с которой был заморожен, поскольку контрольный пакет акций компании принадлежал "Ренове" Вексельберга. "Ренова" же попала под санкции Минфина США вместе с другими активами российского бизнесмена.

По информации РИА Новости, насосы сломались 19 марта, и новое оборудование поставили только 13 апреля, после того как Sulzer выкупила у "Реновы" пять миллионов акций, выйдя таким образом из-под санкций.

Всего в апреле санкции были введены в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.

Основанием для введения санкций США назвали вовлеченность российского правительства в различную враждебную деятельность по всему земному шару, попытки подорвать западные демократии и ведение враждебной киберактивности. Данные санкции введены по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада", который в свою очередь стал реализацией принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Фото из Flickr/Goran Patlejch