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Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует обстоятельства страшной трагедии во Флориде, где двое школьников заживо сгорели в электромобиле Tesla Model S и еще один серьезно пострадал, сообщает CBS Miami.

Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл вечером 8 мая. Как сообщается, электрокар фирмы Илона Маска 2014 года выпуска внезапно съехал с дороги на тротуар и на полном ходу врезался в бетонную стену, после чего вспыхнул и в итоге полностью сгорел.

Два 18-летних школьника - водитель Баррет Рили и передний пассажир Эдгар Мартинес - не смогли выбраться из горящего электрокара и погибли.

Третий подросток, находившийся на заднем сидении, также не сумел самостоятельно покинуть объятую пламенем машину, но прибывшие на место происшествия спасатели успели его спасти. Школьника доставили в ближайший госпиталь.

Это уже четвертый эпизод с электромобилями Tesla, по которому NTSB организовал собственное расследование. Правда, в первых трех случаях следователей этого ведомства интересовал автопилот, а на этот раз - аккумуляторная батарея, отмечает издание "Популярная механика".

Следователей выясняют, почему при ударе о стену батарея Tesla Model S моментально загорелась и почему подростки не смогли покинуть салон электрокара.

Представители Tesla заявили, что сотрудничают с властями, но отметили, что удар на высокой скорости может приводить к пожару независимо от того, с каким автомобилем это случится - электрическим или обычным, отмечается в публикации.

Фото из Flickr/Greg Gjerdingen