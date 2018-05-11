В мире |

Корейская комиссия по коммуникациям, главный телекоммуникационный регулятор Южной Кореи, решила внести изменения в приложение Cyber Security Zone, которое должно сводить к минимуму угрозу попадания пользователей в ДТП, аварии и вообще предотвращать несчастные случаи по причине их невнимательности.

Для этих целей приложение будет блокировать смартфоны если их владельцы ходят, глядя в экран. Если пользователь с активированным в смартфоне приложением пройдет более пяти шагов с включенным экраном, то устройство будет временно заблокировано, сообщает Yonhap News.

Комиссия подчеркнула, что ситуации, когда подростки полностью погружены в свои смартфоны во время движения по тротуарам или дорогам, опасны для жизни. Эти "смомби" (smombie - неологизм, образованный путем слияния слов "smartphone" и "zombie") опасны не только для себя, но и для окружающих.

По данным министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с отвлечением внимания на смартфоны, за последние пять лет выросло более чем вдвое - с 20% до 40%. Большинство этих несчастных случаев происходит между 15 и 17 часами - это именно то время, когда домой после занятий в учебных заведениях возвращаются школьники и подростки. Они и становятся главными виновниками и пострадавшими.

Фото из Flickr/dusk-photography