Американский генерал заявил, что Россия понимает только силу (34)

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В мире | 12 мая 2018 года, 10:02

НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу", заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", — сказал Ходжес в интервью польскому телеканалу TVN24.

По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.

"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", — заявил он.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 34
житель1 час назад
как же эти больные на голову надоели
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Сеня81311 час назад
По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.“-Кореш, херню порешь!
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Ъ1 час назад
Войдём в НАТО членом по самые Нидерланды! Чем больше членов туда войдёт , тем более неуправляемым станет этот военный колхоз. Вперёд!
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