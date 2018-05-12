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НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу", заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", — сказал Ходжес в интервью польскому телеканалу TVN24.

По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.

"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", — заявил он.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com