Американский генерал заявил, что Россия понимает только силу (34)
В мире | 12 мая 2018 года, 10:02
НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу", заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", — сказал Ходжес в интервью польскому телеканалу TVN24.
По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.
"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", — заявил он.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
как же эти больные на голову надоели
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По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.“-Кореш, херню порешь!
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Войдём в НАТО членом по самые Нидерланды! Чем больше членов туда войдёт , тем более неуправляемым станет этот военный колхоз. Вперёд!
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