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Компания Google запустила экспериментальный проект World Draw, в рамках которого предложила пользователям со всего мира вместе нарисовать единый виртуальный город. Каждый желающий может зайти на сайт World Draw и начать рисовать какой-нибудь объект — например, здание, дерево, самолет или автомобиль.

Как только система увидит, что начертания напоминают какой-нибудь знакомый ей объект, она сразу же превратит набросок в 3D-модель, перенесет его в виртуальный город и поместит в пространство рядом с объектами, нарисованными другими пользователями. Нажав на любой из объектов, можно увидеть, когда он появился и житель какой страны его нарисовал.

На данный момент в проекте уже поучаствовали более 90 тысяч пользователей из 150 стран: вместе они нарисовали около 140 тысяч объектов.

Источник: birdinflight.com