Пожертвования на инаугурацию Трампа расследуют на предмет связи с Россией (1)
В мире | 12 мая 2018 года, 12:51
Спецпрокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер приступил к расследованию пожертвований на инаугурацию главы государства в январе 2017 года на предмет возможных связей с иностранцами, передает ABC.
По словам источников, под расследование попали пожертвования на миллионы долларов. Спецпрокурор исследует возможность того, что частные спонсоры инаугурации могли быть как-либо связаны с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.
В рамках данного расследования уже был допрошен инвестор Томас Баррак, который возглавлял инаугурационный комитет.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com
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