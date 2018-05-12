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Спецпрокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер приступил к расследованию пожертвований на инаугурацию главы государства в январе 2017 года на предмет возможных связей с иностранцами, передает ABC.

По словам источников, под расследование попали пожертвования на миллионы долларов. Спецпрокурор исследует возможность того, что частные спонсоры инаугурации могли быть как-либо связаны с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

В рамках данного расследования уже был допрошен инвестор Томас Баррак, который возглавлял инаугурационный комитет.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com