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Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были перехвачены американскими истребителям F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Эндрю Хеннесси.

По его словам, российские бомбардировщики вылетели в зону опознавания ПВО США, которая находится около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов. Он отметил, что F-22 сопровождали российские самолеты, пока те не покинули указанную зону.

Хеннесси добавил, что Ту-95 не нарушали воздушное пространство США. Телеканал отмечает, что в последний раз ВВС США перехватывали российские самолеты 3 мая 2017 года.

Источник: lenta.ru

Фото: sdelanounas.ru