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Фаната певицы Рианны задержала полиция Лос-Анджелеса после того, как тот пробрался в дом звезды со своими вещами. Сейчас ему предъявлены обвинения, сообщает The Sun.

"Взломщика" Эдуардо Леона 10 мая нашла помощница Рианны. 26-летний мужчина каким-то образом отключил охранную сигнализацию особняка и провел внутри целый день. С собой он принес свои вещи, распаковал сумку и даже успел зарядить телефон.

По данным TMZ, Леон заявил полиции, что он ворвался в дом потому, что хотел заняться сексом с суперзвездой.

Самой Рианны в это время дома не было дома: она находилась в Нью-Йорке.

Источник: life.ru