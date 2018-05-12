"Хотел секса": фанат пробрался в дом Рианны (1)
В мире | 12 мая 2018 года, 14:38
Фаната певицы Рианны задержала полиция Лос-Анджелеса после того, как тот пробрался в дом звезды со своими вещами. Сейчас ему предъявлены обвинения, сообщает The Sun.
"Взломщика" Эдуардо Леона 10 мая нашла помощница Рианны. 26-летний мужчина каким-то образом отключил охранную сигнализацию особняка и провел внутри целый день. С собой он принес свои вещи, распаковал сумку и даже успел зарядить телефон.
По данным TMZ, Леон заявил полиции, что он ворвался в дом потому, что хотел заняться сексом с суперзвездой.
Самой Рианны в это время дома не было дома: она находилась в Нью-Йорке.
Источник: life.ru
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