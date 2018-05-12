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Онлайн-магазин из Великобритании решил прорекламировать свои услуги печати почти на чем угодно при помощи портретов принца Гарри и его будущей супруги актрисы Меган Маркл. Они напечатали их лица крупным планом на закрытых купальниках.

Цены на изготовление купальника начинаются с 28 фунтов стерлингов (около 2350 рублей по текущему курсу), плюс чуть менее четырех фунтов на доставку, которая займет один или два дня.

"Клиенты сами часто печатали лица королевской семьи в своих проектах купальников... Мы также считаем, что выбор места для бороды Гарри отражает наши мысли о том, чтобы принять тело таким, какое оно есть", — сообщил представитель компании изданию Huffington Post.

Источник: life.ru

Фото: bagsoflove.co.uk/harry-meghan-swimuits