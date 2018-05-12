Миланский суд разрешил Берлускони баллотироваться на выборах (1)
В мире | 12 мая 2018 года, 17:51
Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах, сообщает газета Corriere della Sera.
Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях. В итоге, в частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.
Таким образом, как отмечает газета, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.
Источник: interfax.ru
Этот уже всб италию отымел,нет? Вот что щначит миллоны...ихний лэмберг.
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