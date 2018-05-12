В Австралии введут ограничение на расчет наличными (4)
В мире | 12 мая 2018 года, 18:47
С 1 июля 2019 года в Австралии начнет действовать запрет на расчет наличными средствами. Согласно нему, оплата товаров или услуг стоимостью свыше 10 тысяч австралийских долларов ($7543) наличными будет считаться незаконной, сообщает газета The Guardian.
Также указывается, что крупные покупки можно будет оплатить только с помощью чеков и банковских карт.
Помимо введения запрета правительство поручило налоговому управлению страны разработать стратегию борьбы с теневой экономикой и выделило на эти цели 319 миллионов долларов.
Таким образом, в течение следующих четырех лет планируется увеличить налоговые отчисления до 3,6 миллиарда долларов.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
7500.. латышки уже с 2500 ограничивают.
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Diktatorov spasut ofšori...
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В австралии любая страшная бабенка находит себе самца.та с этим делом напряг...жил там как то. С потразом были проблемы.
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