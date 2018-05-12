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С 1 июля 2019 года в Австралии начнет действовать запрет на расчет наличными средствами. Согласно нему, оплата товаров или услуг стоимостью свыше 10 тысяч австралийских долларов ($7543) наличными будет считаться незаконной, сообщает газета The Guardian.

Также указывается, что крупные покупки можно будет оплатить только с помощью чеков и банковских карт.

Помимо введения запрета правительство поручило налоговому управлению страны разработать стратегию борьбы с теневой экономикой и выделило на эти цели 319 миллионов долларов.

Таким образом, в течение следующих четырех лет планируется увеличить налоговые отчисления до 3,6 миллиарда долларов.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com