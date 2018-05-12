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Канцлер Германии Ангела Меркель получила награду "Лампада мира" Святого Франциска за "ее усилия по поддержанию мира", сообщает ANSA.

По словам руководителя пресс-службы базилики Святого Франциска падре Энцо Фортунато, данную награду политику вручили за ее политику в отношении беженцев. Он также отметил, что Меркель не побоялась тогда, в сложной ситуации, пойти против общественного мнения.

Ангелу Меркель приветствовал экс-премьер и бывший руководитель Еврокомиссии Романо Проди.

Источник: life.ru