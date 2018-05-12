Меркель за помощь беженцам вручили "Лампаду мира" Святого Франциска (2)
В мире | 12 мая 2018 года, 19:54
Канцлер Германии Ангела Меркель получила награду "Лампада мира" Святого Франциска за "ее усилия по поддержанию мира", сообщает ANSA.
По словам руководителя пресс-службы базилики Святого Франциска падре Энцо Фортунато, данную награду политику вручили за ее политику в отношении беженцев. Он также отметил, что Меркель не побоялась тогда, в сложной ситуации, пойти против общественного мнения.
Ангелу Меркель приветствовал экс-премьер и бывший руководитель Еврокомиссии Романо Проди.
Источник: life.ru
Гитлеру ... посмертно !
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Lamp ada absoļutnogo mira.
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