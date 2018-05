В мире |

Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла секрет автографа американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Independent.

Президент США известен своей размашистой подписью, которую он демонстрирует на официальных документах. В Twitter один из пользователей задался вопросом, почему подпись такая большая.

В ответ Роулинг опубликовала скриншот с сайта о графологии, добавив, что не верила в эту науку до сегодняшнего дня.

"С негативной точки зрения, крупная подпись означает, что перед нами надменный и высокомерный человек, которому необходимы публичные комплименты и признание, показная и фальшивая личность, которой может овладевать мания величия с недостатком критического мышления", — говорится в опубликованном описании.

.@RJonesUX I didn't believe in graphology until about three minutes ago.https://t.co/29IjYYNjoF pic.twitter.com/GaN9L6oRVv