Джоан Роулинг рассказала об особенностях подписи Трампа
Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла секрет автографа американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Independent.
Президент США известен своей размашистой подписью, которую он демонстрирует на официальных документах. В Twitter один из пользователей задался вопросом, почему подпись такая большая.
В ответ Роулинг опубликовала скриншот с сайта о графологии, добавив, что не верила в эту науку до сегодняшнего дня.
"С негативной точки зрения, крупная подпись означает, что перед нами надменный и высокомерный человек, которому необходимы публичные комплименты и признание, показная и фальшивая личность, которой может овладевать мания величия с недостатком критического мышления", — говорится в опубликованном описании.
.@RJonesUX I didn't believe in graphology until about three minutes ago.https://t.co/29IjYYNjoF pic.twitter.com/GaN9L6oRVv— J.K. Rowling (@jk_rowling) 9 мая 2018 г.
Автор знаменитой серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере неоднократно выступала с критикой президента США Дональда Трампа. Так, в январе из-за отмены визита в Великобританию писательница назвала американского лидера петухом.
Источник: life.ru