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Ядерный полигон Пхунгери в КНДР закроют 23-25 мая — такое решение принял ЦК Трудовой партии Кореи, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Планируется полностью уничтожить вход на полигон и окружающие его объекты. С территории выведут всех научных работников и сотрудников охраны.

Испытательную шахту взорвут, а затем снесут все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Как передает ЦТАК, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России. Им предложат приехать в специальный пресс-центр в Вонсане спецрейсом из Пекина, а к полигону их доставят на специальном поезде. На месте журналисты смогут снять весь процесс ликвидации.

Источник: ria.ru