КНДР решила закрыть ядерный полигон Пхунгери
В мире | 12 мая 2018 года, 21:51
Ядерный полигон Пхунгери в КНДР закроют 23-25 мая — такое решение принял ЦК Трудовой партии Кореи, передает северокорейское агентство ЦТАК.
Планируется полностью уничтожить вход на полигон и окружающие его объекты. С территории выведут всех научных работников и сотрудников охраны.
Испытательную шахту взорвут, а затем снесут все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.
Как передает ЦТАК, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России. Им предложат приехать в специальный пресс-центр в Вонсане спецрейсом из Пекина, а к полигону их доставят на специальном поезде. На месте журналисты смогут снять весь процесс ликвидации.
Источник: ria.ru