Израиль проведет следующее Евровидение в Иерусалиме (3)

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В мире | 13 мая 2018 года, 11:43

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на Евровидении и пообещал, что конкурс в следующем году пройдет в Иерусалиме.

"Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!" — написал глава правительства в своем Twitter.

По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства расположены в Тель-Авиве. При этом Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского диппредставительства. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.

Перенос американского посольства состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Гена4 часа назад
Всем чертям гореть в аду. Не смотрел и не буду.
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Рижанин 6 часов назад
После пирровой победы Израильской певицы на последнем Евровидении, Израилю стоит серьёзнейшим образом подумать над, тем кого они выставляют на международном ТВ как культурный, творческий, музыкальный и визуальный образ своего народа.

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на Кипре лучше 2 часа назад
Обеспечили голосование, чтобы у себя провести. А мне больше нравится на Кипре.
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