Telegraph: Russia Today сохранит лицензию на вещание в Британии (5)

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В мире | 13 мая 2018 года, 13:38

В Великобритании медиарегулятор Ofcom принял решение не отзывать у российского международного канала Russia Today (RT) лицензию на вещание на территории страны. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

Как отмечается, после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором британская сторона обвиняет Россию, в Соединенном Королевстве посчитали, что RT якобы может осуществлять "прокремлевскую пропаганду" на территории страны. После этого Ofcom провел семь расследовании в отношении деятельности телеканала.

"Если бы следственные органы Соединенного Королевства установили, что в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы со стороны России, то мы бы надлежащим образом рассмотрели это в соответствии с нашими текущими обязанностями, чтобы убедиться, что [деятельность] RT соответствует всем требованиям", — говорится в сообщении медиарегулятора.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что, рассматривая вопрос о предоставлении лицензии, было бы "неуместно" в качестве решающего фактора рассматривать действия иностранных правительств.

Напомним, в 2016 году депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции о противодействии российским СМИ, самыми опасными из которых названы агентство Sputnik и телеканал RT.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Кеша2 часа назад
Испугались отключение BBC на одной седьмой суши ))
3
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Latviešu Patriots4 часа назад
Žēl, ka neatņēma licenci, žēl.. bet viss vēl priekšā!
7
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Рижанин58 минут назад
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что, рассматривая вопрос о предоставлении лицензии, было бы "неуместно" в качестве решающего фактора рассматривать действия иностранных правительств.
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В таком случае можно предположить, что и в Латвие не закроют Российские ТВ каналы - иначе Латвия окажется святее Папы Римского :)
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