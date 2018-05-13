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СМИ назвали имя человека, совершившего нападение на людей в Париже в субботу. Это уроженец Чечни Хамзат Азимов, родившийся 1 ноября 1997 года. Французское гражданство было предоставлено ему в 2010 году, передает Franceinfo.

Вечером в субботу он напал на прохожих в центре столицы Франции с ножом, убив одного человека и ранив четверых. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Ранее СМИ сообщили, что личность нападавшего была установлена по отпечаткам пальцев. Позже стало известно, что это 20-летний уроженец Чечни, получивший французское гражданство. Его отца и мать после теракта забрали для допроса в полицию.

France 3 сообщает, что Азимов получил степень бакалавра в Страсбурге.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво подтвердил данные СМИ о гражданстве террориста.

"Он получил гражданство в 2010 году, вслед за тем, что первоначально гражданство получила его мать. В базе французской полиции на лиц, склонных к радикальной деятельности, он фигурировал с 2016 года", - сказал Гриво. При этом он отказался назвать имя террориста, отмечает ТАСС.

По данным СМИ, террорист, которого застрелили полицейские, попадал в категорию, обозначенную как fiche S - так в силовых ведомствах обычно отмечают людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. По данным AFP, его посчитали подозрительным из-за связи с неким человеком, находящимся в Сирии.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим.

Злоумышленника, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции. Ответственность за нападение позже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", хотя ее роль в организации атаки одиночки неясна.

Первоначально сообщалось, что ранения получили восемь человек. Позднее в полиции уточнили, что в результате действий террориста один человек погиб, четверо получили ранения. Глава МВД Жерар Коллон заявил, что тяжело раненную женщину прооперировали. Жизням пострадавших ничто не угрожает. При нападении погиб 29-летний мужчина.