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Хасан Азимов, совершивший накануне нападение с ножом на прохожих в Париже, родился в Чечне, однако уже долгое время проживал во Франции, подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Французская полиция сообщает, что вооруженный ножом юноша Хасан Азимов является гражданином Франции, уроженцем России чеченского происхождения. Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российский паспорт Азимова в настоящее время недействителен, так как в 20 лет он не получил новый.

"В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - написал глава Чечни.

Ранее французские СМИ сообщали, что 20-летний Азимов получил гражданство Франции в 2010 году. Он учился в одном из университетов Страсбурга, до совершения нападения проживал в Париже с родителями.

Под наблюдением спецслужб молодой человек находился с 2016 года. Он был известен правоохранительным органам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый "статус С", который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов.

В результате нападения Азимова, которое произошло накануне вечером в центре Парижа, один человек погиб и четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили преступника. Во время нападения он выкрикивал: "Аллаху акбар".