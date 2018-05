В мире |

Белый суперкар Lamborghini Huracan папы римского Франциска продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако, сообщает издание El Espectador.

.@Pontifex blesses a @Lamborghini donated to him by the luxury sports car maker. The car will be auctioned off with the proceeds going to charity. pic.twitter.com/Ry6MTTuMDW