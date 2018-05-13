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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.

"Это возможно. Все зависит от действий других правительств", - заявил Болтон в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 мая.

Советник Дональда Трампа также предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.

Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

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