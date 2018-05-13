Чешские СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу (13)

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В мире | 13 мая 2018 года, 21:06

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу, сообщил сайт пражского еженедельника Respekt.

По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в Великобритании, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. Для этого экс-сотрудник ГРУ встречался с "представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию".

Как пишет Respekt, его визит в Прагу был коротким, но полезным для страны.

"Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — сообщил пражский еженедельник, как правило хорошо информированный об их деятельности.

При этом чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон также заявляет, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.

Источник: РИА Новости
Комментарии 13
Олеко3 часа назад
Да хватит уж мусолить этих скрипалей. В Прагу он ездил... ну и хрен-то с ним, куда он ездил. Все тут понятно - сами его недотравили и решили как-то воспользоваться собственной оплошностью. Они даже свою принцессу Диану угробили за связь с арабом.
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Ага3 часа назад
Ща Патриотс придёт, про хозяев чавкать будет )))
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Speciālists2 часа назад
Visa pasaule zin, ka to banderoviešu mèslu indēja Ziemeļkorejas aģenti ar ASV sagatavotu indi, kā priekšnoteikumu veiksmīgām Kima un Trampa sarunām. Tas šobrīd ir pierādīts, par to šodienrunā gan CNN gan arī BBC kanāli, rītdien tas būs presē
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