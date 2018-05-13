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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу, сообщил сайт пражского еженедельника Respekt.

По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в Великобритании, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. Для этого экс-сотрудник ГРУ встречался с "представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию".

Как пишет Respekt, его визит в Прагу был коротким, но полезным для страны.

"Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — сообщил пражский еженедельник, как правило хорошо информированный об их деятельности.

При этом чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон также заявляет, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.