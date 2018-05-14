В Индии более 30 человек погибли в результате непогоды (2)
В мире | 14 мая 2018 года, 07:12
Более 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, в воскресенье, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей.
Ранее СМИ сообщили, что не менее 9 человек погибли, 28 получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, обрушившихся в воскресенье вечером на индийский штат Уттар-Прадеш.
Отмечается, что грозы унесли жизни нескольких человек в штате Западная Бенгалия на востоке страны, погибшие есть в Дели и окрестностях, а также в Южных штатах — Андхра-Прадеш и Телингана, отмечает агентство.
Источник: РИА Новости
А в латвии народ унижен , безработный , ограблен , обездолен и обескровлен . ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ , это произходит не от природы .
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И не говори, особо бесит, когда эти обездоленные и обескровленные тянутся в пробках по городу, и толпятся со своими тележками в Максиме у кассы.
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