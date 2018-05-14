Трамп предложит КНДР "невероятные перспективы" за отказ от ядерной программы (17)

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В мире | 14 мая 2018 года, 08:28

Перед Северной Кореей откроются «невероятные перспективы» экономического роста, если Пхеньян согласится полностью отказаться от ядерной программы. Такую позицию президент США Дональд Трамп изложит на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«На мой взгляд, мы предлагаем Северной Корее стать нормальной страной и взаимодействовать с остальным миром так же, как это делает Южная Корея», — сказал Болтон в интервью телеканалу CNN. В Вашингтоне, подчеркнул он, «совершенно отчетливо» представляют себе экономические выгоды, которые получит Пхеньян в случае сотрудничества.

По словам советника Трампа, в обмен на это Вашингтон будет требовать «полной и проверяемой денуклеаризации», а также, вероятно, отказа от программ создания биологического и химического оружия. На встрече президент США также затронет и другие темы, в частности, вопросы о возвращении на родину граждан Японии и Южной Кореи, похищенных северокорейскими спецслужбами.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня. Американский и северокорейский лидеры встретятся впервые за всю историю существования КНДР.

С начала года Ким Чен Ын предпринял целый ряд шагов по выходу из международной изоляции. Он объявил о приостановке ракетных испытаний, а также встретился с лидерами Китая и Южной Кореи.

Источник: Meduza

Фото: flickr.com/Donq question

Комментарии 17
Наверное 7 часов назад
Невероятное путешествие к Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи?
5
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Олеко 7 часов назад
Кто ж ему теперь поверит после Ирана? Да и это ж нужна полная смена идеологии, продать идеалы за джинсы и жвачку.
6
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Т 7 часов назад
А главное базу США разместите там в благодарность Володе за санкции. Он будет рад за КНДР,
4
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