Путин vs. Трамп: СМИ сравнили лимузины президентов (5)

фото

В мире | 14 мая 2018 года, 12:25

Журнал Newsweek провел сравнение между лимузином от фирмы Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобилем проекта "Кортеж" российского лидера Владимира Путина.

По данным издания, любовь к высококлассным лимузинам "объединяет двух лидеров".

По мнению экспертов, российский "Кортеж" похож на британские лимузины Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Как отмечается, в отличии от автомобиля Трампа, в лимузине Путина установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 американского Cadillac.

При этом лимузин Трампа также тяжелее российского "Кортежа" на полторы тонны.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
>>>3 часа назад
ооо,твоя тема - с дуэтом пидриетов меряйте свои отростки
1
Ответить
Саня3 часа назад
пиписьками не мерились ?
6
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Krievijas mēslu, ar ASV limuzīnu salīdzināt nevar!
3
Ответить