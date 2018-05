В мире |

Компания Google обещает предпринять меры, чтобы граждане, которым будет звонить с коммерческими или деловыми целями бот, не спутали его с живым человеком.

Новая разработка - бот Duplex - синтезирует человеческую речь так качественно, что на слух никаких машинных интонаций уловить невозможно.

Все, кому позвонит бот, будут предупреждены, что с ними разговаривает компьютер, заявили представители компании информационному изданию Verge.

Способности бота Duplex имитировать голос человека были продемонстрированы на этой неделе на организованной Google конференции разработчиков. Бот позвонил в парикмахерскую, чтобы зарезервировать время стрижки.

Как минимум одна из экспертов сказала, что была "в ужасе" от увиденного.

В заявлении Google говорится, что компания оценила все аргументы, выдвинутые при обсуждении новой разработки, и понимает важность честного и прозрачного использования новых технологий.

"В эту программу будет встроена функция полной гласности с тем, чтобы эту систему можно было идентифицировать", - говорится в документе.

Программа Duplex прямо на сцене позвонила в парикмахерскую. Генерируемый компьютером голос применял разговорные выражения, делал паузы и даже перефразировал самого себя, то есть звучал как настоящий человек.

Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google, Программа научилась звучать по-человечески, выслушав множество разговоров между людьми, для того, чтобы понять как именно им подражать.

Google заявляет, что программа направлена на то, чтобы поддерживать "естественный" разговор в реальном мире через смартфон пользователя.

В заявлении Google сказано, что компания ценит полученные комментарии и критику и что все замечания будут учтены до запуска окончательной версии этой программы.

Демонстрация голосовых способностей Duplex испугала профессора университета Северной Каролины Зейнеп Тюфекчи, которая изучает взаимное влияние новых технологий и общества. Она назвала программу пугающей и охарактеризовала ее как "очевидное зло".

Несколько позднее она написала в "Твиттере", что это прямой, сознательный обман пользователей.

As digital technologies become better at doing human things, the focus has to be on how to protect humans, how to delineate humans and machines, and how to create reliable signals of each—see 2016. This is straight up, delilberate deception. Not okay. https://t.co/XTUn4tvDik