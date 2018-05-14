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Более 60 человек погибли, десятки получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились на северную часть Индии, сообщает газета The Times of India.

Наибольшее число погибших, 38 человек, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш; в одном только городе Лакхимпур около 117 домов были частично или полностью разрушены.

В Дели песчаная буря унесла жизни двух человек. В Западной Бенгалии от падающих деревьев, разрушающихся стен и ударов молнии погибли 12 жителей.

В то же время India Today сообщает о 80 погибших в результате песчаной бури.

Фото из Flickr/serbulentgurer