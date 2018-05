В мире |

В аэропорту Стамбула самолет компании Asiana снес хвостовую часть самолета Turkish Airlines, врезавшись в нее крылом. Инцидент произошел в воскресенье 13 мая в 17:30 по местному времени.

На место происшествия сразу вызвали пожарную команду, которая предотвратила возгорание. Оба самолёта после инцидента сняли с рейсов для проверки.

Asiana Airbus A330 (HL7792) collides with Turkish Airlines A321 on taxiway "Golf" when it hit the tailfin of TC-JMM - pushing back of parking stand 218 - resulting in serious damage to the latter. https://t.co/EiCVkIcueR pic.twitter.com/e6AjmbMQEQ