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Французские полицейские разогнали группу студентов, которые уже больше месяца протестуют против реформы высшего образования, в университете Ренн II, расположенном в одноименном городе на западе Франции, пишет газета Le Figaro.

Десятки студентов заняли территорию главного университетского лекционного зала еще в начале апреля, по сегодняшний день они отказывались покидать помешение, требуя от властей страны пересмотреть решение об образовательной реформе.

Отмечается, что о помощи сотрудников полиции при разгоне протестующих попросил лично ректор университета Оливье Давид. Он объяснил это тем, что в высшем учебном заведении уже в четверг должны начаться экзамены.

По сообщениям местных СМИ, операция прошла мирно, никто не пострадал.

Les forces interviennent enfin à Rennes 2 !

Il aura fallu 2 mois d'occupations, de scandale en AG, de violences des bloqueurs, de dégâts estimés à plus de 100 000 € et un report des examens, pour que la présidence se décide enfin à agir. Quel gâchis ! #Rennes #Rennes2 pic.twitter.com/Fn51XH4eNN — Brieuc Quil ن (@BrieucQuil) 14 мая 2018 г.

Французские студенты недовольны планами правительства провести реформу в сфере образования, которая, в частности, устанавливает жесткий отбор абитуриентов при поступлении.

Источник: interfax.ru