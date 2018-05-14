Французская полиция выдворила студентов из университета после месяца протестов

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В мире | 14 мая 2018 года, 16:21

Французские полицейские разогнали группу студентов, которые уже больше месяца протестуют против реформы высшего образования, в университете Ренн II, расположенном в одноименном городе на западе Франции, пишет газета Le Figaro.

Десятки студентов заняли территорию главного университетского лекционного зала еще в начале апреля, по сегодняшний день они отказывались покидать помешение, требуя от властей страны пересмотреть решение об образовательной реформе.

Отмечается, что о помощи сотрудников полиции при разгоне протестующих попросил лично ректор университета Оливье Давид. Он объяснил это тем, что в высшем учебном заведении уже в четверг должны начаться экзамены.

По сообщениям местных СМИ, операция прошла мирно, никто не пострадал.

Французские студенты недовольны планами правительства провести реформу в сфере образования, которая, в частности, устанавливает жесткий отбор абитуриентов при поступлении.

Источник: interfax.ru

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