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Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.

Эти меры он объяснил проведением в республике выборов президента России, не уточнив подробностей. Решение вступит в силу после официальной публикации.

В Центризбиркоме России подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события".

В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

Источник: ria.ru