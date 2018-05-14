ЕС расширит российские санкции из-за выборов в Крыму (16)

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В мире | 14 мая 2018 года, 13:33

Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.

Эти меры он объяснил проведением в республике выборов президента России, не уточнив подробностей. Решение вступит в силу после официальной публикации.

В Центризбиркоме России подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события".

В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

Источник: ria.ru

Комментарии 16
Хорошо 1 час назад
В КРЫМУ РОССИЙСКОМ!!! без хохло-недоитоксов!!!
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Надо спросить 1 час назад
у этих идиотов, а что должно было произойти, как не выборы ? Абсолютно не привести никаких доводов, как бы ввести санкции. Ей богу, как малолетки в песочнице. Уже нет больше такой страны Украина. Вы ее сами разорвали по кускам, перешагивая через людей. Очень печально все это
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komissar1 час назад
В Крыму никого незаконно гражданства после выборов не лишали в отличии от Латвии, где треть населения были лишены главного права при демократии - права голоса. Так что в Евросоюзе пускай свои лицемерные санкции на туалетной бумаге напечатают, хоть какая-то польза будет.
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