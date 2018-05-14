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На границе сектора Газы и Израиля происходят массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими в день открытия посольства США в Иерусалиме. Число погибших и раненых постоянно растет. По последним данным, число убитых достигло 40, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Al Jazeera отмечает, что число раненых приблизилось к 1700. По данным местного Минздрава, не менее 74 раненых - подростки младше 18 лет, еще 23 - женщины и еще восемь - журналисты.

Большинство раненых и погибших получили огнестрельные ранения. В числе убитых - 14-летний подросток и женщина, передает ТАСС.

В протестах принимают участие несколько тысяч палестинцев - жителей анклава, передает Reuters. По оценке Al Jazeera, речь идет о приблизительно 10 тысяч человек. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что "в насильственных беспорядках в 12 районах вдоль забора безопасности в секторе Газа" участвуют более 35 тысяч палестинцев.

جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة .#القدس_عاصمة_فلسطين #القدس_عربية pic.twitter.com/ywHBpHwL6h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 14 мая 2018 г.

"Злоумышленники бросают взрывные устройства и коктейли Молотова в пограничный забор и израильских военнослужащих, жгут автомобильные покрышки, бросают камни и зажженные предметы с целью поджогов (на территории Израиля) и нанесения вреда солдатам. В ответ военные применяют средства для разгона демонстрантов, в том числе огнестрельное оружие в рамках соответствующих указаний по открытию огня", - сказано в сообщении израильской армии. Ранее она объявила районы, прилегающие к разделительному забору на границе с сектором Газа, закрытой военной зоной.

Согласно поступающей информации, в ряде мест протестующими предпринимаются попытки прорыва границы. Жители анклава пытаются разрушить заградительный забор и прорваться на территорию еврейского государства, передает ТАСС.

Массовые выступления в Газе проходят в рамках так называемого "Марша возвращения". Подобные акции не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе, а всего за это время в них уже погибли около 60 жителей анклава, тысячи пострадали.

Акции протеста возобновились утром в понедельник в связи с предстоящим в этот день переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в соответствии с решением президента Дональда Трампа от 6 декабря прошлого года.

Вспыхнувшие беспорядки уже стали самыми ожесточенными с конца марта. Кульминацией протестов должно стать многомиллионное шествие из сектора Газа к разделительному сооружению на границе, запланированное на 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба").

В ООН сочли силу, применяемую Израилем против палестинцев, непропорциональной

Действия Израиля вызвали критику со стороны членов комитета по ликвидации расовой дискриминации, который является исполнительным органом Организации Объединенных Наций (ООН). Они опубликовали заявление, в котором призвали власти Израиля "немедленно положить конец непропорциональному использованию силы против палестинских демонстрантов в секторе Газа, воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшим людским жертвам, и обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ раненых палестинцев к медицинской помощи".

Эксперты также считают, что Израилю следует инициировать "беспристрастное и независимое расследование применения силы против палестинских демонстрантов в соответствии с международными стандартами" и привлечь виновных к ответственности.

Члены Комитета ожидают, что на контролируемых Израилем территориях всем палестинцам будет обеспечена возможность пользоваться правами в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "особенно правом на жизнь и безопасность", свободу выражения мнения и медицинскую помощь.