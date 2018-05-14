Племяннице Скрипаля вновь отказали в британской визе (2)

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В мире | 14 мая 2018 года, 21:37

Племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля во второй раз отказали в выдаче визы в Великобританию, передает РИА «Новости» слова ее супруга Арсения Елифантьева.

«Да, отказали», — сказал Елифантьев.

Супруг Виктории не стал уточнять причины отказа.

Ранее Виктория Скрипаль пообещала написать генсеку ООН в случае нового отказа в визе.

Также ранее газета The New York Times сообщила, Сергей Скрипаль тайно встречался с представителями эстонских спецслужб. По данным газеты, он мог в последние годы встречаться и со спецслужбами Испании, где он в прошлом работал двойным агентом.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Саня1 час назад
со скрипалями всё это выдумано, никто их не видел ни в больнице ни после, ни фото, ни видео
таким как ты лапшу на уши вешают, а ты всё с радостью и проглатываешь, потому что ты омериканская прокладка, западная пропаганда твой мозг сьело
3
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Patriot1 час назад
Protams ka atteica, jo iespèjams vina ir Krievijas izlùkdienesta aģente. Zìmìgi, ka Skripalja meita pati negrib ar vinu satikties.
7
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