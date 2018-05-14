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Племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля во второй раз отказали в выдаче визы в Великобританию, передает РИА «Новости» слова ее супруга Арсения Елифантьева.

«Да, отказали», — сказал Елифантьев.

Супруг Виктории не стал уточнять причины отказа.

Ранее Виктория Скрипаль пообещала написать генсеку ООН в случае нового отказа в визе.

Также ранее газета The New York Times сообщила, Сергей Скрипаль тайно встречался с представителями эстонских спецслужб. По данным газеты, он мог в последние годы встречаться и со спецслужбами Испании, где он в прошлом работал двойным агентом.