Племяннице Скрипаля вновь отказали в британской визе (2)
В мире | 14 мая 2018 года, 21:37
Племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля во второй раз отказали в выдаче визы в Великобританию, передает РИА «Новости» слова ее супруга Арсения Елифантьева.
«Да, отказали», — сказал Елифантьев.
Супруг Виктории не стал уточнять причины отказа.
Ранее Виктория Скрипаль пообещала написать генсеку ООН в случае нового отказа в визе.
Также ранее газета The New York Times сообщила, Сергей Скрипаль тайно встречался с представителями эстонских спецслужб. По данным газеты, он мог в последние годы встречаться и со спецслужбами Испании, где он в прошлом работал двойным агентом.
Источник: Газета.ru
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