Турция отзывает своих послов из США и Израиля (4)

фото

В мире | 15 мая 2018 года, 07:00

В связи со сложившейся ситуацией в секторе Газа, где погибли более 50 палестинцев, Турция отзывает своих из Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во имя солидарности с нашими палестинскими братьями с завтрашнего в Турции объявляется трёхдневный траур по погибшим при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, Анкара отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Тель-Авива.

Эрдоган также заявил о намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров, в первую очередь с главой Палестины Махмудом Аббасом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Президент Турции также сообщил о созыве чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества.

Ранее Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».

14 мая Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим в секторе Газа. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию.

Источник: Russia Today
Комментарии 4
ауауаафымс2 часа назад
Где США там война , все это знают.
3
Ответить
Ну-ну2 часа назад
Пусть всесте со своими дипломатами заберет к себе всех палестинских братьев, как в свое времЯ это сделал Ливан, и потом не знал, как от этих братьев отделаться
15
Ответить
Patriot2 часа назад
Sajàs trauksmainajàs dienàs visàm NATO valstìm ir jàbùt vienotàm, bet izskatàs ka Turcijas prezidents neoficiàli un seperàti kontaktè ar starptautiski nosodìto un izolèto Krievijas prezidentu. Mùsu Àrlietu ministrijai vajadzètu izteikt atbalstu ASV àrpolitikai.
20
Ответить