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В связи со сложившейся ситуацией в секторе Газа, где погибли более 50 палестинцев, Турция отзывает своих из Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во имя солидарности с нашими палестинскими братьями с завтрашнего в Турции объявляется трёхдневный траур по погибшим при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, Анкара отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Тель-Авива.

Эрдоган также заявил о намерении провести переговоры с рядом мировых лидеров, в первую очередь с главой Палестины Махмудом Аббасом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Президент Турции также сообщил о созыве чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества.

Ранее Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».

14 мая Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим в секторе Газа. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию.