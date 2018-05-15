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Несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме.

Как сообщают палестинские медики во вторник с утра, по меньшей мере 55 участников протестов погибли и 2700 человек обратились за помощью.

Ни один израильтянин не был ранен. Правозащитники нередко упрекают армию Израиля за применение боевого оружия по отношению к протестующим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.

США заблокировали предложенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ООН с осуждением происходящего и требованием независимого расследования столкновений.

В Белом доме обвинили в столкновениях ХАМАС, заявив, что насилие спровоцировали боевики палестинской группировки.

Многие мировые лидеры обвинили израильских военных в применении огнестрельного оружия против демонстрантов.

Представитель вооруженных сил Израиля заявил, что огнестрельное оружие применялось не против демонстрантов, которые "разгонялись обычными методами, такими как слезоточивый газ", а против присутствовавших в толпе экстремистов.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Дональда Трампа.

Палестинцы возмущены этим решением, так как с их точки зрения это означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые массово двинулись к границе, где были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель руководства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества.

Правозащитная организация "Международная амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

По данным "Международной амнистии", более чем у 500 протестующих - огнестрельные ранения.

"На наших глазах происходит ужасное нарушение международного права и прав человека. Погибли люди, в том числе дети и подростки, и около двух тысяч человек получили ранения в секторе Газа. Многие сообщают о ранениях в голову и грудную клетку. Более 500 ранены боевыми патронами. Этот ужас должен немедленно прекратиться", - пишет Amnesty International в "Твиттере".

Посольство США перенесено в Иерусалим. Почему это всех так волнует Израильская армия заявляет, что около 40 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались прорвать заградительные конструкции в 13 местах вдоль границы, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.