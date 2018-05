В мире |

В Эстонии в воскресенье закончились крупнейшие в истории страны учения, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенной к востоку державы под названием Муриниус и ее сателлитов.

Заключительная фаза 12-дневных учений Siil-2018 ("Ёж-2018") проходила на юго-востоке Эстонии, близ границы с Россией.

"Согласно сценарию, к востоку от нас находится государство Муриниус, которое захотело политически, экономически, а также военным путем утвердиться на территории Эстонии и Латвии, Эстония и Латвия объединяют силы, и к ним на помощь прибывают союзники, чтобы противостоять этому", - так в телеинтервью описал легенду учений перед их началом начальник оперативного управления Сил обороны Эстонии полковник Арон Кальмус, добавив, что легенда была разработана союзниками Эстонии по НАТО.

