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В Эстонии в воскресенье закончились крупнейшие в истории страны учения, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенной к востоку державы под названием Муриниус и ее сателлитов.

Заключительная фаза 12-дневных учений Siil-2018 ("Ёж-2018") проходила на юго-востоке Эстонии, близ границы с Россией.

"Согласно сценарию, к востоку от нас находится государство Муриниус, которое захотело политически, экономически, а также военным путем утвердиться на территории Эстонии и Латвии, Эстония и Латвия объединяют силы, и к ним на помощь прибывают союзники, чтобы противостоять этому", - так в телеинтервью описал легенду учений перед их началом начальник оперативного управления Сил обороны Эстонии полковник Арон Кальмус, добавив, что легенда была разработана союзниками Эстонии по НАТО.

В первые несколько дней эстонское добровольное ополчение Кайтселийт (Союз обороны) и армия отрабатывали, в частности, мобилизацию и развертывание частей с участием резервистов.

"Способность Сил обороны отвечать на неконвенциональные угрозы и развязывание против нас гибридной войны должна идти в ногу со временем", - написала пресс-служба эстонской армии на свой странице в Facebook, подводя итоги учений.

Всего в учениях, как сообщают эстонские военные, приняли участие 13 тысяч человек. В Siil-2018 участвовали дислоцированный в Эстонии британский батальон, подразделения из США, Германии, Канады, Бельгии и других стран НАТО, авиация Польши, Британии, США и Франции, а также две роты и военные медики из не входящих в НАТО, но тесно сотрудничающих с альянсом Швеции и Финляндии.