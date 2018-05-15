Учения "Еж-2018": Эстония отразила вторжение восточного соседа (13)

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В мире | 15 мая 2018 года, 09:50

В Эстонии в воскресенье закончились крупнейшие в истории страны учения, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенной к востоку державы под названием Муриниус и ее сателлитов.

Заключительная фаза 12-дневных учений Siil-2018 ("Ёж-2018") проходила на юго-востоке Эстонии, близ границы с Россией.

"Согласно сценарию, к востоку от нас находится государство Муриниус, которое захотело политически, экономически, а также военным путем утвердиться на территории Эстонии и Латвии, Эстония и Латвия объединяют силы, и к ним на помощь прибывают союзники, чтобы противостоять этому", - так в телеинтервью описал легенду учений перед их началом начальник оперативного управления Сил обороны Эстонии полковник Арон Кальмус, добавив, что легенда была разработана союзниками Эстонии по НАТО.

В первые несколько дней эстонское добровольное ополчение Кайтселийт (Союз обороны) и армия отрабатывали, в частности, мобилизацию и развертывание частей с участием резервистов.

"Способность Сил обороны отвечать на неконвенциональные угрозы и развязывание против нас гибридной войны должна идти в ногу со временем", - написала пресс-служба эстонской армии на свой странице в Facebook, подводя итоги учений.

Всего в учениях, как сообщают эстонские военные, приняли участие 13 тысяч человек. В Siil-2018 участвовали дислоцированный в Эстонии британский батальон, подразделения из США, Германии, Канады, Бельгии и других стран НАТО, авиация Польши, Британии, США и Франции, а также две роты и военные медики из не входящих в НАТО, но тесно сотрудничающих с альянсом Швеции и Финляндии.

Источник: BBC Russian
Комментарии 13
Светлана4 часа назад
Ой-ё-ёй! Так-таки победили?
Небось, страшно было?
Все бы ничего, мальчики позабавились, героями себя почувствовали, - вот только ваши "зарницы" сильно нас бьют по карману.
Я бы даже назвала это главным ударом вашей доблестной "армии"!
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Домовой3 часа назад
Если я правильно понял,то одним из условий " вояк " были условия " приближенные к боевым " -сесть голой задницей на ежа? Маловато! В первом же настоящем бою 90% процентов этих вояк должны ещё и обсериться ( это нормальные цифры). Добавили бы ещё пургенчику для достоверности.
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Светлана4 часа назад
Да, кстати, а чем вы так напугали "Ежа - 2018" ?
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