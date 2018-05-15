3 млн пользователей Facebook пострадали от новой утечки данных (3)

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В мире | 15 мая 2018 года, 10:26

В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщает The New Scientist.

Пострадавшие пользователи проходили при помощи социальной сети тесты приложения myPersonality. Эти данные использовали специалисты Кембриджского университета, а затем хранили их на сайте с "недостаточными мерами предосторожности". В итоге третьи лица получили доступ к пользовательским данным "без особых трудностей".

Приложение myPersonality предупреждало клиентов, что может использовать полученную информацию "анонимным способом", однако не предприняло меры предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей.

Facebook в марте оказался в центре скандала, когда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica завладела данными более 50 тысяч пользователей социальных сетей и имела возможность применять их для производства политической рекламы. Создатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и пообещал принять меры к ее исправлению.

Фото из Flickr/Book Catalog

Комментарии 3
Местный3 часа назад
Как хорошо не быть не в одной из соц сетей.
Столько времени имеется для более интересных идей.

Ну а лохам??? А что лохам? Они и есть лохи...
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Опять Цукерманчик,1 час назад
хлопая честными глазками, будет лепетать о вмешательстве России. А его цереушная пресс-хата продолжать налево и направо "терять" личные данные....
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jaus2 минуты назад
Тарифы на элeктpoэнepгию и дальше будут только расти! Перепробовал десятки разных способов экономить, но эффективным оказался только этот - http://bit.do/electroblog Никого не обманывая стал получать счет в двое меньший. Сoветую вceм, ктo нe xoчeт пepeплачивать!
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