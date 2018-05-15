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Северная Корея начала демонтаж сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса. В заявлении утверждается, что к такому выводу американские эксперты пришли, проанализировав спутниковые снимки, сделанные 7 мая.

"Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов", - говорится в докладе. Кроме того, КНДР частично демонтировала рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливался грунт.

При этом исследователи отметили, что более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми, а входы в туннели по-прежнему открыты. Эксперты предполагают, что все это связано с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пхунгери, намеченными на конец мая. Они в том числе будут включать в себя подрывные работы с целью ликвидации туннелей.

Кроме того, выяснилось, что у западного въезда построен небольшой мост, сообщает портал 38north. Этот факт тоже связывают с предстоящей церемонией.

О демонтаже полигона Пхеньян и Сеул договорились 27 апреля на межкорейском саммите. Закрыть полигон Северная Корея обязалась до конца мая. Процесс демонтажа будет публичным. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за закрытием полигона.

На предыдущей неделе Пхеньян объявил, что полигон будет закрыт 23-25 мая, и это будет торжественная церемония, куда допустят журналистов из пяти стран: США, Китая, Великобритании, Южной Кореи и России. В какой конкретно день пройдет церемония, зависит от погодных условий. Техническая подготовка к этому процессу уже начата.

В выходные президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Северной Кореи за стремление в кратчайшие сроки демонтировать ядерный полигон Пхунгери. "КНДР объявила о том, что демонтаж ядерного полигона будет произведен уже в этом месяце, то есть до нашего важнейшего саммита 12 июня. Спасибо, это очень умный и благородный жест", - написал президент Соединенных Штатов.

Фото из Flickr/(stephan)