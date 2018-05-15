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Супруга президента США Мелания Трамп в понедельник, 14 мая, перенесла операцию на почках, сообщил Белый дом. Процедура проводилась в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд) и прошла успешно, сказано в официальном заявлении.

В нем отмечается, что первая леди перенесла "процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек". В настоящее время миссис Трамп еще находится в медицинском центре. Ожидается, что она пробудет там до конца недели.

В понедельник вечером супругу навестил Дональд Трамп. Президент провел с женой в госпитале "чуть больше часа", передает AP. Еще до того как направиться в госпиталь, Трамп написал о самочувствии супруги в Twitter.

Он сообщил, что "процедура прошла успешно". "У нее [Мелании] хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!" - написал Трамп. Как отмечает CNN, во время операции Трамп оставался в Белом доме.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 мая 2018 г.

Никакой дополнительной информации о состоянии первой леди США Белый дом не сообщил. Однако вице-президент Майк Пенс, выступая в понедельник в Вашингтоне, уточнил, что операция, которую перенесла Мелания Трамп, была "давно запланирована".

Два уролога, не связанные с процедурой, которую проводили Мелании Трамп, сообщили AP, что, скорее всего, операция была вызвана тем, что у первой леди обнаружили нераковую доброкачественную опухоль, называемую ангиомиолипома.

По данным The New York Times, операция эмболизации представляет собой процедуру, во время которой хирурги с помощью специального материала, помещаемого в артерию, производят закупорку сосудов, по которым в почку поступает кровь. Это делается для остановки кровотечения из опухоли или для предотвращения ее роста.

CNN напоминает, что Мелания Трамп - не первая супруга президента США, которой пришлось перенести сложную операцию. В 1977 году операция по удалению доброкачественного образования в груди была проведена супруге 39-го президента США Розалин Картер.

Кроме того, у жены 40-го президента США Рональда Рейгана - Нэнси Рейган - диагностировали рак молочной железы. В октябре 1987 года ей была проведена мастэктомия. Эту же операцию в сентябре 1974 года пришлось перенести еще одной хозяйке Белого дома - Бетти Форд. При этом страшный диагноз ей был поставлен всего через неделю после того, как ее муж стал президентом США.

Фото: flickr.com/Felix Josephat