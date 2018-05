В мире |

Супруга президента США Мелания Трамп в понедельник, 14 мая, перенесла операцию на почках, сообщил Белый дом. Процедура проводилась в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд) и прошла успешно, сказано в официальном заявлении.

В нем отмечается, что первая леди перенесла "процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек". В настоящее время миссис Трамп еще находится в медицинском центре. Ожидается, что она пробудет там до конца недели.

В понедельник вечером супругу навестил Дональд Трамп. Президент провел с женой в госпитале "чуть больше часа", передает AP. Еще до того как направиться в госпиталь, Трамп написал о самочувствии супруги в Twitter.

Он сообщил, что "процедура прошла успешно". "У нее [Мелании] хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!" - написал Трамп. Как отмечает CNN, во время операции Трамп оставался в Белом доме.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!