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Около десятка сотрудников Google решили уволиться в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках программы Project Maven. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на источники в Google.

В рамках Project Maven Google разрабатывает для американских военных искусственный интеллект, который мог бы анализировать видео с беспилотников и автоматически отделять неживые объекты от людей.

Решившие уволиться сотрудники Google заявили о неприемлемости сотрудничества с Пентагоном. Они считают, что неправильный анализ видео с беспилотников может быть смертельно опасен, и что такой деятельностью должны заниматься люди, а не алгоритмы. Кроме того, по их мнению, Google вообще не должна работать над военными проектами.

Это первое известное массовое увольнение из Google, связанное с бизнес-решениями компании, отмечает Gizmodo.

О связи Google с программой Project Maven стало известно в марте 2018 года. В апреле сотрудники компании создали внутреннюю петицию с требованием прекратить сотрудничество с Пентагоном и выработать политику относительно участия в военных проектах. На данный момент ее подписали около четырех тысяч человек.

Требование сотрудников Google в открытом письме поддержали 90 ученых, работающих в сфере искусственного интеллекта, информатики и этики в разных странах мира. Некоммерческая организация Tech Workers Coalition, которая объединяет работников IT-cферы в штатах Калифорния и Вашингтон призвала другие крупные технологические компании также отказаться от сотрудничества с Минобороны США.

Google утверждает, что предоставляет Пентагону программное обеспечение с открытым кодом, что означает, что военные могли бы использовать эту технологию и без технической помощи Google. Также компания утверждает, что разработки в рамках Project Maven не будут использоваться в наступательных целях.

Фото: Meduza