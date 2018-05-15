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Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в ходе массовых столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля увеличилось до 60 человек, передает агентство Reuters. Ранее сообщалось о 59 погибших.

В руководстве "Хамаса" отмечают, что речь идет о небывалом числе жертв в ходе "мирной демонстрации" за последние 70 лет, после Дня катастрофы ("день накбы", день образования государства Израиль), передает NEWSru Israel. По данным "Хамаса", среди погибших семь детей (восьмимесячная девочка и подростки 14-17 лет) и одна женщина.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий "Хамасу", опубликовал список погибших, из которого следует, что пятерым погибшим было меньше 18 лет, не менее 50 жертв - мужчины в возрасте от 18 до 39 лет.

Как стало известно, многие погибшие были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" или служили в различных полицейских или разведывательных подразделениях "Хамаса". Однако всех жертв движение называет "мирными гражданами".

Во вторник, 15 мая, в Газе начались похороны местных жителей. В связи с гибелью 60 человек местными властями объявлен траур, передает NEWSru Israel.

По данным Минздрава Газы, еще 2700 человек получили ранения, 1760 из них были доставлены в больницы. У людей пулевые или осколочные ранения, среди пострадавших и те, кто получил отравление дымом или слезоточивым газом.

По утверждению властей Газы, около 1350 человек получили пулевые ранения и только 14 человек пострадали от резиновых пуль. Также сообщается о 155 пострадавших в результате осколочных ранений. От отравления дымом и газом пострадали 980 человек. Еще сотни людей получили "другие травмы", заявили в Минздраве.

Среди раненых 225 несовершеннолетних, 79 женщин, 12 журналистов, 17 фельдшеров. Состояние 54 раненых оценивается как критическое, 76 - как тяжелое.

Власти Газы обратились к Египту и другим арабским странам, а также к Турции и Ирану, с просьбой оказать помощь с медикаментами для раненых.

15 мая палестинцы отмечают День катастрофы в связи с основанием в 1948 году государства Израиль. Протесты палестинцев усилились в связи с открытием накануне американского посольства в Иерусалиме.

Армия, спецслужбы и полиция Израиля приведены в состояние повышенной готовности в связи с событиями в секторе Газа, заявил накануне премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

Совет Безопасности ООН во вторник проведет экстренное заседание, на котором будет обсуждаться кровопролитие в секторе Газа. Инициатором созыва СБ стал Кувейт. Экстренное заседание пройдет в 10:00 по нью-йоркскому времени.

Арабские государства требуют независимого международного расследования обстоятельств гибели десятков людей на границе Газы. Между тем стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению расследования.