В мире |

15 мая прошло торжественное открытие Крымского моста. Президент России Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: "Поехали!"

Расстояние в 19 км по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом, Путин преодолел за 16 минут.

Мостовой переход открыт на полгода раньше запланированного срока. Глава российского государства не сомневается, что осенью 2018 года будет открыт проезд грузовиков по мосту через Керченский пролив.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/5X8DiPXFVL — Актуальная Политика (@Current_policy) 15 мая 2018 г.

Через год начнет функционировать и железнодорожная часть 19-километрового мостового перехода, связавшего два российских побережья. Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России.

Полноценное автомобильное движение по нему для легкового транспорта и пассажирских автобусов будет открыто в 5 часов 30 минут 16 мая одновременно с двух берегов.

Для движения будет открыто по две полосы в каждую сторону. Остановка на мосту запрещена, а максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.

Путину показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Протяженность моста — 19 километров. Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители: специалисты из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. Уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

Крым возвратился в состав России после референдума 2014 года. За воссоединение проголосовали 95,6 процента севастопольцев и 96,77 процента крымчан. После этого Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.