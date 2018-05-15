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Музей социалистического быта, посвящённый жизни в СССР в 70-80-е годы, открылся в турецком городе Анталья, сообщил РИА Новости руководитель проекта Рустем Валиахметов во вторник.

"Впервые все русскоговорящие жители города смогут очутиться в оазисе воспоминаний из детства, получить удивительные эмоции от просмотра наших экспонатов. А иностранные туристы и местные жители получат уникальные ощущения от погружения в советскую действительность, о которой они в свое время много слышали, но не могли себе представить это воочию", — сказал собеседник агентства.

Музей в Анталье организован на базе Частной московской международной школы в Анталье и Культурно-просветительского общества "Столица".

Музей насчитывает больше тысячи уникальных экспонатов, и их число будет расти. Собрана большая коллекция старых киноафиш, виниловых пластинок. Имеется библиотека, собранная из книг, изданных в СССР. Начинает работу кинотеатр, где будут показывать советские кинофильмы с переводом на турецкий язык.