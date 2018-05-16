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Мужчина, вырвавший микрофон у представительницы Великобритании в финале конкурса Евровидение заявил, что после инцидента его избивали.

Во время номера певицы SuRie мужчина попытался сорвать выступление, но был остановлен охранниками, после чего артистка продолжила петь.

Как сообщает издание Sun, мужчина назвался пранкером Dr ACactivism. По его словам, его "избивали в течение десяти минут без всякой жалости". При этом мужчина не уточнил, кто именно применил насилие в его адрес. Пранкер также добавил, что ему "было отказано в праве участвовать в современной истории", и закончил интервью словами, что он "уже мертв и убит за кулисами".

Евровидение прошло в минувшую субботу в Лиссабоне. Победительницей конкурса стала участница из Израиля Нетта с песней Toy.

Источник: РИА Новости